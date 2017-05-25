Мешканців області запрошують відвідати театральний фестиваль «Казка в гаю»

Упродовж 27 – 28 травня у Музеї народної архітектури та побуту ім. К. Шептицького (Шевченківський гай) триватиме Фестиваль дитячих та юнацьких колективів «Казка у гаю».

За словами начальника Служби у справах дітей облдержадміністрації Володимира Лиса, чотирнадцятий рік поспіль малюки мають нагоду ще раз зустрітися з улюбленими казковими героями, взяти участь у майстер-класах із різних ремесел на «Галявині маленьких майстрів» та інше, інформує прес-служба ЛОДА.

Крім того, відвідувачів фестивалю забавлятимуть 12 колективів із різних областей України.

Початок фестивалю в суботу та в неділю о 13:00 год.

Варто зазначити, що захід присвячений Дню захисту дітей.