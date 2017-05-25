Ганущин відвідав Міжнародний інвестиційний форум на Тернопільщині

Сьогодні, 25 травня, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин взяв участь у Міжнародному інвестиційному форумі «Тернопільщина Invest-2017».

Цю подію вважають однією з найбільш очікуваних в секторі економіки краю, адже вона дозволяє максимально широко представити потенціал Тернопільщини як позитивного регіону для капіталовкладень. Триватиме форум до 26 травня.

На Тернопільщину також прибули дипломати, надзвичайні та повноважні посли, генеральні та почесні консули іноземних держав в Україні.

Очільник Львівської облради Олександр Ганущин в межах форуму зустрівся з керівництвом Тернопільської області, з яким обговорив питання продовження дорожніх робіт на відтинку Броди – Тернопіль. Також йшлося про те, аби з’єднати Підкамінь і Почаїв. За словами Олександра Ганущина, така дорога стала б хорошим туристичним маршрутом у майбутньому. Тому спільно з головою Тернопільської ОДА Степаном Барною та облради Віктором Овчаруком дійшли згоди ще цього року розробити ПКД на будівництво цієї дороги.

Також Олександр Ганущин та маршалок Підкарпатського воєводства Владислав Ортиль обговорили питання транскордонної співпраці та домовилися про спільні дії в реалізації транскордонних проектів.