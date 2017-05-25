Біля Львова обговорять роль упаковки у збереженні харчової продукції

ХІ конференція «Пакувальна індустрія» відбудеться у Брюховичах

Залишивши позаду своє перше 10-річчя, міжнародна науково-практична конференція «Пакувальна індустрія» помандрувала на захід – у мальовниче містечко Брюховичі, де в готельно-ресторанному комплексі «Шпацер» 20-21 вересня 2017 р. прийме своїх учасників. Отже, географія українських міст, де вона проводиться, розширюється: спочатку Алушта в Криму, потім Пуща-Водиця та Княжичі під Києвом, тепер Брюховичі у передмісті Львова.

Рішенню провести ХІ конференцію «Пакувальна індустрія» на теренах львівської землі передувала зустріч в Українській академії друкарства 6 квітня 2017 р. На якій ректорові академії професору Богдану Дурняку запропонували приєднатися до організаторів. І тепер серед організаторів конференції – Клуб пакувальників, Інформаційно-аналітичний центр «Упаковка» та Українська академія друкарства.

Цього ж дня відбулася ще одна зустріч – на підприємстві «Віденська кава» з генеральним директором Степаном Задворняком, давнім партнером Клубу пакувальників та одним з перших його членів. До речі, упаковка для кави цього підприємства ще в 1999 р. перемогла у всесвітньому конкурсі World Star, що проводиться WPO. Після ділової розмови про нинішній стан пакувальних матеріалів та упаковки для кави різних видів Степан Задворняк підтримав пропозицію стати спонсором конференції та запропонував провести її у готельно-ресторанному комплексі «Шпацер» та особисто ознайомив з його можливостями для таких заходів, які перевершили всі наші сподівання.

Ще задовго до цих львівських зустрічей було визначено тематичний напрям ХІ конференції: технічні рішення в рамках ініціативи Save Food. Журнал «Упаковка» неодноразово звертався до цієї проблематики. Тепер настав час на конференції «Пакувальна індустрія» обговорити місце упаковки в збереженні харчової продукції та зменшенні її втрат. Пленарне засідання так і називається – «Роль упаковки в реалізації ініціативи Save Food».

Проводити конференцію у Львові, та ще й разом з Українською академією друкарства, і не мати в програмі доповідей про розвиток упаковки з картону та поліграфічні процеси в пакуванні неможливо. Тому домовилися провести одночасно два секційних засідання: «Полімери та упаковка на їх основі (сировина, технології, обладнання)» і «Картон та упаковка на його основі (сировина, технології, обладнання)», а потім, об’єднавшись, провести ще одне – «Поліграфічне оформлення упаковки (дизайн, технології, обладнання, форми, фарби)». Завершити конференцію організатори планують круглим столом «Законодавчі ініціативи у сфері упаковки та її відходів», проводити який уже погодився Володимир Слабий з Української пакувально-екологічної коаліції.

У рамках цих секцій вже дали згоду виступити з доповідями Георгій Россіхін із Henkel, професори Іван Регей та Світлана Гавенко з УАД, Олександр Александров, Олександр Дишлевий і Сергій Попов із DOW. Планують зробити доповіді Олександр Козлов із DuPont, Максим Шелеховський з «Уніпринту», Сергій Петренко з «Технокому», професор Олександр Гавва із НУХТ, Замір Начкебія з «Базису», Оксана Чуєва з КНУКіМ, Олексій Шинкаренко з «Домену» та інші фахівці. Програмний комітет продовжує приймати пропозиції для виступу та сам працює з потенційними доповідачами.

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Пакувальна індустрія» вже зацікавила спонсорів, серед яких IMMER Group (генеральний спонсор), компанії DOW, DuPont, Coca-Cola, «Віденська кава», Markets Consulting Group, Henkel, «Деметра Одис», «Базис». Її генеральним інформаційним спонсором є журнал «Упаковка», а інтернет-партнером – пошуковий портал www.packinfo.com.ua.

За традицією, в перший день конференції передбачено товариську вечерю, над програмою якої плідно працюють організатори. Вже відомий один із «секретів»: учасникам конференції буде презентовано нову книгу Валерія Кривошея «Упаковка в українських реаліях», вихід з друку якої заплановано якраз на початок вересня. У ній дивним чином переплітаються історичні факти, реальні події та суха статистика разом із історією створення та розвитку українських компаній. Тут же – яскраві замальовки про українських фахівців пакувальної справи, серед яких, безперечно, і учасники конференції. Буде цікаво. Автор обіцяв: кожному на презентації – книжку в подарунок.

Докладніше про конференцію – на сайті www.upakjour.com.ua на сторінці «Пакувальна індустрія».