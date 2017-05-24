Золочів запрошує на «Еко Фест 2017»

У неділю, 28 травня, у Золочеві в межах святкування дня міста триватиме екологічний фестиваль «Еко Фест 2017». На гостей заходу чекають тренінги, популярні гурти та тематичні відкриті майданчики.

Як повідомляють у департаменті екології та природних ресурсів Львівської ОДА, відвідувачі зможуть безкоштовно взяти участь в іграх, еко-квестах та майстер-класах із виготовлення виробів із мотузки, пластикових пляшок, а також різноманітних прикрас із вовни та створення оріґамі. Кожен охочий матиме можливість придбати трав’яні чаї та фермерську продукцію.

Крім того, можна буде дізнатися про альтернативні джерела енергії, тенденції екологічної освіти та сортування сміття.