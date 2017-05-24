Завтра у Львові відкриють виставку «Проти віри: антирелігійна радянська пропаганда»

Виставка має на меті розкрити особливості ставлення радянської влади до церкви, методи пропаганди атеїзму, форми боротьби з клерикалізмом. Серед виставкових експонатів – антирелігійні радянські плакати з фондів Львівського музею історії релігії, тематичні відеоролики, уривки спогадів очевидців та фотоматеріали, які доповнюватимуть подану інформацію.

Після відкриття виставки, о 16.00 год. у музеї відбудуться лекції «Атеїстичний плакат в радянській пропаганді» та «Антирелігійна політика радянської влади у Львові», які проводитимуться спільно з Львівським музеєм історії релігії.

На заході буде присутнє керівництво музею «Територія Терору», представники Львівської міської ради, Львівського музею історії релігії.

Вхід вільний.