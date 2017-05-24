Завтра у Львова офіційно відкриють регіональний Центр розвитку місцевого самоврядування

У четвер, 25 травня, у Львові відбудеться урочисте відкриття офісу Львівського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», створеного за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон).

Установа «Центр розвитку місцевого самоврядування» (ЦРМС) – недержавна неприбуткова організація, створена з метою сприяння зміцненню спроможності органів влади та місцевого самоврядування на центральному, регіональному та місцевому рівнях в тісній координації із Мінрегіоном.

Участь у офіційному відкритті Центру розвитку місцевого самоврядування у Львівській області братимуть Посол ЄС, Голова Представництва ЄС в Україні, Хюґ Мінґареллі; керівник програми U-LEAD від GIZ, Бастіан Файгель; керівник програми U-LEAD від SIDA, перший секретар Посольства Швеції в Україні Камеран Худур; голова консультативної місії ЄС (КСЄС) Кястутіс Ланчінскас; голова Львівської обласної державної адміністрації, Олег Синютка; Голова Львівської обласної ради, Олександр Ганущин, директор Центру розвитку місцевого самоврядування у Львівській області, Андрій Бринь; представники об’єднаних територіальних громад та інших органів місцевого самоврядування Львівщини.

Початок заходу – о 09:15 за адресою: Львів, вулиця Гартмана Вітвера, 14.