Від завтра буде перекрито рух транспортних засобів на вул. Личаківська – від вул. Мечникова до вул. Б. Котика

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, від завтра, 25 травня, з 10.00 год. і до 21.00 год. 25 грудня буде перекрито рух для транспортних засобів на вул. Личаківська – від вул. Мечникова до вул. Б. Котика.

Перекриття руху транспортних засобів на вул. Личаківська – від вул. Мечникова до вул. Б. Котика зумовлене проведенням будівельних робіт на цьому відрізку.

Роботи виконує ТзОВ «Онур» на замовлення ЛКП «Львівавтодор».

Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.

Нагадаємо, з 25 березня розпочався капітальний ремонт дороги на вул. Личаківській (від вул. Мечникова до вул. Пасічної).