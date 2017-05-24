В суботу у Львові презентують фільм Ольги Фразе-Фразенко «Я бачу»

У Львівському Фільм-центрі в суботу 27 травня відбудеться довгоочікувана прем’єра документального повнометражного фільму «Я бачу» (‘I See’) української режисерки Ольги Фразе-Фразенко, продакшн-студія OFF Laboratory.

Документальна стрічка «Я бачу» розкриває справжні історії та відчуття незрячих людей, які, незважаючи на обставини, зважились на 33-денну подорож Україною на велосипедах. Зйомки фільму тривали влітку 2015 року під час Всеукраїнського благодійного велопробігу за участю незрячих людей – 33 дні, понад 2000 кілометрів, 10 областей України. Саундтрек до фільму записала «Піккардійська Терція».

«Це також історія про сміливість виходити за рамки і змінювати своє життя – про те, що наші можливості виходять за межі тих внутрішніх бар’єрів, які ми ставимо самі собі – перед своїми страхами і своїми лінощами», – каже Ольга Фразе- Фразенко.

Світова прем’єра фільму відбулася ще 25 грудня 2015 у Штаб-квартирі ООН, Нью-Йорк, США.

Трейлер:

27 травня 2017, 19:00,

Lviv Film Center

вул. Володимира Великого, 14А.