У Палаці Потоцьких відбудеться презентації книжки посла Польщі в Україні

Книга поезій Яна Пєкла – це картинна галерея світу автора. У галереї картин – вірші, на яких зображені моменти життя автора. Захоплюючий життєвий досвід, чудова гама кольорів, відображена у відбірних метафорах, епітетах та порівняннях, дають можливість читачеві поринути в той час, світ, події та стан душі автора. Вірші охоплюють події з різних десятиліть.