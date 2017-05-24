У Львові затримали злочинну групу, учасники якої “спеціалізувались” на грабежах та розбоях

До складу групи входили двоє чоловіків та дві жінки – поліцейські вже довели їх причетність до двох розбійних нападів, двох пограбувань та однієї крадіжки.

Як встановили правоохоронці, учасники злочинної групи мали чітко розподілені ролі.

«Жінки знайомились у кафе та барах з нетверезими відвідувачами, виходили з ними на вулицю та йшли у безлюдне місце, де їх вже чекали зловмисники-чоловіки. Вони, застосовуючи насильство та газові балончики, відбирали у потерпілих гроші, мобільні телефони та інші цінні речі», – розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

Усі учасники злочинної групи – львів’яни: двоє жінок віком 18 та 20 років та двоє чоловіків віком 23 та 24 роки. Вони затримані в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для них міру запобіжного заходу.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ст.185 (крадіжка), ст.186 (грабіж) та ст.187 (розбій) КК України. Наразі правоохоронці встановлюють причетність затриманих до скоєння інших злочинів, проводиться досудове розслідування, інформує відділ комунікації поліції Львівської області