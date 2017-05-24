У Львові в ІТ-університеті навчатимуть за програмами MIT та Стенфорду

В ІТ-університеті готуватимуть студентів лише відповідних спеціальностей: на бакалавраті студентів навчатимуть за концептами Johns Hopkins University і Julius-Maximilians-Universität Würzburg, а на магістратурі – Massachusetts Institute of Technology та Stanford University, інформує прес-служба ЛМР.

Серед спеціальностей – розробка програмного забезпечення, web-дизайн, IoT, мережі та кібербезпека, data science, штучний інтелект та інші. У ВНЗ зазначають – особливість навчальних програм закордонних університетів в тому, що вони орієнтовані під потреби світового ринку праці. Саме на це опирались у першому ІТ-університеті у процесі розробки навчальних програм. Над розробкою навчальних програм працювали науковці і практики. Серед них були як провідні викладачі вишів України та Польші, так і фахівці найбільших ІТ-компаній України: SoftServe, EPAM, GlobalLogic.

«ІТ-ринок Львова щороку потребує майже 2500 спеціалістів, а ВНЗ випускають близько 1300 осіб. І така диспропорція притаманна не лише Львову. Тому працюючи над навчальними програмами, ми опирались перш за все на кінцевий результат – якісно надати такі знання та навички, які є актуальними на ринку праці. Крім того, ми неперервно моніторимо тренди та тенденції розвитку індустрії – відповідно до цього наші програми постійно оновлюються», – розповідає проректор першого ІТ-університету Дмитро Пелешко, тренер навчального центру компанії GlobalLogic.

Менторами спеціалізацій професійної підготовки (web-програмування, IoT, розробка програмного забезпечення, web-дизайн, мережі та кібербезпека тощо) є практики з IT-компаній з багаторічним досвідом. Зокрема програму Інтернету речей курує Ростислав Зварич, technical leader у SoftServe.

«З 2012 року ринок IoT показує динаміку росту 80% в рік, тому можна сміливо говорити про те, що цей напрям буде трендовим ще років десять. Вважаю, що кожен спеціалізований університет повинен навчати Інтернету речей. IoT – це технологія, яка не лише робить наше життя більш комфортним та безпечним, а й завдяки дистанційному управлінню будь-якими пристроями дозволяє економити час. Адже саме час є найдорожчим ресурсом у ХХІ столітті. За основу програми IoT ми взяли навчальні програми MIT, Stanford University», – розповідає ментор програми бакалаврату IoT.

Ще одна особливість ІТ-університету – інтерактивний навчальний процес, який охоплює різні форми навчання – від традиційних лекцій при вивченні базових дисциплін, ролевих занять при набутті “м’яких навичок” та коворкінгових – у процесі набуття професійних умінь. Знання студенти будуть закріплювати, працюючи над проектами у команді з 5-7 осіб. Кураторами таких груп будуть HR-менеджери та практики з ІТ-компаній.

«Окрім професійних навичок, ми знаємо, наскільки важливими в ІТ є smart qualities, так звані «м’які» навички. Саме тому багато ми часу будемо приділяти командній роботі, презентації проектів, ідей, діловій комунікації тощо», – розповідає Наталія Костюк, сертифікований ментор CRDF Global із розвитку інноваційного підприємництва, фахівець та викладач з командотворення.

Студенти першого ІТ-університету будуть мати можливість проходити стажування за кордоном, а кращих – ІТ-фахівці будуть залучати до роботи на реальних проектах вже з 1 курсу. По завершенню навчання, окрім диплому про вищу освіту, випускники першого ІТ-університету зможуть отримати міжнародні сертифікати компаній Oracle, Cisco, Microsoft, Autodesk. Університет сприятиме працевлаштуванню випускників у найбільші ІТ-компанії на такі позиції: Developer, Web-Developer, Game-developer, Mobile-developer, Web-designer, robotics engineer, Cybersecurity Engineer, Junior Data Scientist, Junior Machine Learning Engineer, Junior Buisiness Analyst, AI-specialist та інші.