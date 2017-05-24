У Львові шахрай видурив у знайомого півтори тисячі доларів

Аферист узяв гроші за виготовлення посвідки на тимчасове проживання в Україні

У Галицький відділ поліції надійшла заява від 35-річного громадянина однієї з пострадянських країн, який зараз мешкає в місті Буськ. Приватний підприємець повідомив, що на початку березня знайомий пообіцяв йому допомогти виготовити посвідку на тимчасове проживання в Україні. За послугу він отримав від заявника 1500 доларів США, проте документ не зробив і гроші не повернув. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Правоохоронці з’ясовують обставини події. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). За вчинення цього злочину карають штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.