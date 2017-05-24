У Львові СБУ затримала банду вимагачів

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою затримали учасників організованого злочинного угруповання, яке тероризувало мешканців Львова.

Про це інформує прес-служба УСБ України у Львівській області.

Правоохоронці з’ясували, що до чітко структурованого угруповання входили особи, раніше судимі за насильницькі злочини. Члени банди штучно створювали конфліктні ситуації з пересічними громадянами, після чого «силовий блок угруповання» вимагав від мешканців фінансового відшкодування за вирішення інциденту.

Оперативники спецслужби задокументували, що бандити застосовували до жертв незаконне позбавлення волі, погрози та тортури. Співробітники СБ України затримали у Львові трьох учасників угруповання, у тому числі так званого «смотрящего».

У рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 189 Кримінального кодексу України, зловмисникам оголошено про підозру у скоєнні злочину та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають оперативно-слідчі дії.