Правоохоронці повідомили подробиці вчорашнього затримання сутенера у Львові

Організатора незаконної діяльності в одному із львівських нічних клубів, де працівниці надавали клієнтам платні сексуальні послуги, викрили та затримали вчора працівники Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Національної поліції України спільно з працівниками Управління БЗПТЛ Львівщини.

Нагадаємо, як повідомила прес-служба прокуратури Львівської області, керівнику державного підприємства у місті Львові повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 303 КК України (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).

Як розповіли у відділі комунікації поліції Львівської області, ще торік у жовтні правоохоронці викрили у протиправній діяльності працівників двох нічних клубів у Львові та Харкові, в яких дівчата-працівниці, студентки віком від 18 до 23 років, надавали клієнтам платні сексуальні послуги.

Слідчі повідомили вісьмом особам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

«Шістьом членам організованої злочинної групи, котрі займалися сутенерством та втягненням молодих дівчат у заняття проституцією, суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ще одному – домашній арешт, а двоє організаторів злочинного «бізнесу» переховувались від правоохоронців і були оголошені у розшук. Одного з них – 46-річного львів’янина, й затримали, вчора, 23 травня. Суд обрав для нього міру запобіжного заходу – тримання під вартою з можливістю внесення застави», – розповів начальник Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Національної поліції України підполковник поліції Артем Крищенко.

Досудове розслідування триває.