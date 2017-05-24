Оприлюднено правильні відповіді на ЗНО з української мови та літератури

Предметні фахові комісії Українського центру оцінювання якості освіти встановили правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з української мови і літератури. Про це інформує сайт УЦОЯО. Ознайомитися з таблицею правильних відповідей можна за цим посиланням або ж у розділі «Предмети ЗНО/Українська мова і література/Правильні відповіді» на сайті.

Звертаємо увагу учасників, що предметна фахова комісія з української літератури при Українському центрі оцінювання якості освіти встановила, що завдання № 42 частини «Українська література» не має однієї однозначно правильної відповіді. У зв’язку з цим, комісія ухвалила установити до завдання № 42 такі правильні відповіді: або А, або Б, або В, або Г, або Д, або відповіді на завдання не надано. Відповідно, всім учасникам, які в завданні № 42 позначили один із варіантів відповіді або не зробили жодної позначки, буде нараховано по 1 балу.

Нагадуємо, результат виконання завдань частини «Українська література» не зараховують як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року.

До 14 червня відбудеться засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти з визначення порогу «склав/не склав» з української мови і літератури. До 15 червня на інформаційних сторінках учасників будуть розміщені результати тестування з цього предмета.

Учасники, які хочуть самостійно визначити кількість набраних тестових балів з української мови і літератури, можуть скористатися схемами нарахування балів за виконання завдань, а також критеріями оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлення).

Схему оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з української мови, ухвалену на засіданні предметної фахової комісії з української мови при Українському центрі оцінювання якості освіти, буде оприлюднено в розділі «Предмети ЗНО/Українська мова і література/Правильні відповіді» 25 травня 2017 р.

Нагадаємо, вчора в Україні стартувало ЗНО-2017. У Львівській області на зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури з’явилися 15 710 учасників, що становить 96,46% зареєстрованих абітурієнтів (16 287 осіб).