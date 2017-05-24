На виплату соцдопомог Львівщина отримала майже 25 млн. грн.

Львівська область отримала черговий транш субвенції з державного бюджету в сумі 23,9 млн. грн. на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу.

Про це інформує прес-служба ЛОДА. Слід зазначити, що від початку року Львівщина отримала субвенцію на цю мету в сумі 1 млрд 570,5 млн грн, що більше, порівняно з відповідним періодом минулого року, на 175,5 млн грн (12,6%).

За словами директора департаменту фінансів Львівської ОДА Олега Демківа, зазначені кошти в повному обсязі забезпечують виплату допомог одержувачам у травні цього року.