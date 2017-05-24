На Львівщині вперше в Україні для створення Індустріального парку продали землю на відкритих торгах

З метою наповнення державного бюджету та недопущення передачі землі за безцінь, на Львівщині вперше в Україні провели земельні торги у формі аукціону з продажу земельної ділянки державної власності несільськогосподарського призначення площею 11,4084 га. Завдяки відкритим торгам землю продали за 7 мільйонів 940 тисяч гривень.

Земельна ділянка розташована за межами населеного пункту на території Старояричівської сільської ради Кам’янка-Бузького району і призначена для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд промисловості з метою консолідації земель для створення та функціонування Індустріального парку, інформує прес-служба ЛОДА.

Нагадаємо, що на цій ділянці інвестор планує звести індустріальний парк Sigma Park Yarychiv. Це буде один із найбільших логістичних парків у Західній Україні площею 30 тис квадратних метрів. Тут збудують приміщення для 10 великих і 30 малих підприємств та створять близько 6,5 тисяч робочих місць. На цій території розташовуватимуться підприємства харчової, фармацевтичної, легкої промисловості (швейні цехи та галантерея), центральний склад.

Крім того, передбачено будівництво очисних споруд, підстанції потужністю на 10 мегават, що може забезпечити не тільки діяльність індустріального парку, але і частково населеного пункту.