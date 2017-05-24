На Львівщині стартували ХХХ Міжнародні змагання з пожежно-прикладного спорту пам’яті пожежних-героїв Чорнобиля

У середу, 24 травня, у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбулося урочисте відкриття ХХХ Міжнародних змагань з пожежно-прикладного спорту пам’яті пожежних-героїв Чорнобиля.

Як повідомили Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, участь у заході взяли Голова ДСНС України Микола Чечоткін, Президент Федерації з пожежно-прикладного спорту України Григорій Рева, заступник голови Львівської ОДА Ірина Гримак, керівництво територіальних підрозділів ДСНС та профільних вищих навчальних закладів, ветерани пожежної охорони, рідні та близькі загиблих пожежних-героїв Чорнобиля, почесні гості міжнародних делегацій.

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Цього року участь у Міжнародних змаганнях беруть 11 команд ( загалом 70 спортсменів). А саме: команди з Болгарії, Молдови, Туреччини, Естонії, а також 7 кращих команд з Волинської, Львівської областей, міста Києва, збірна команда України з пожежно-прикладного спорту, команда Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Національного університету цивільного захисту України, Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ.

Загалом спортивне змагання триватиме три дні, з 24 по 26 травня. В програмі – підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху навчальної башти, подолання 100-метрової смуги з перешкодами, пожежна естафета 4 по 100 метрів та бойове розгортання.