Майже за півтора року ПАТ «Львівгаз» забезпечив облік газу в понад 90 тисяч споживачів

За ініціативи держрегулятора НКРЕКП ПАТ «Львівгаз» продовжує оснащувати будинки лічильниками газу. Наразі компанія вже встановила 1076 будинкових приладів, що дозвлило забезпечити облік газу в понад 90 тис. споживачів області. Загалом до кінця року інвестиційною програмою компанії передбачено встановлення ще 747 таких лічильників.

На сьогодні приблизно 100 тис. споживачів газу Львівської області ще не мають встановлених лічильників. Щоб забезпечити кожного з них індивідуальним приладом обліку держрегулятор мав би закласти «Львівгазу» в тариф на розподіл понад 300 млн. грн. та продовжити дію програми щонайменше на 5 років. Таке збільшення фінансування неминуче призвело б до підвищення вартості газу для всіх споживачів, адже тариф на розподіл – єдине джерело нахдодження коштів до компанії. Щоб не допустити цього, Нацкомісія вирішила встановлювати загальний один лічильник на будинок, де використовують лише газові плити. Це дасть змогу охопити обліком всі житлові приміщення до 1 січня 2018 року, як зазначено в Законі України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу». А споживачі, в яких природний газ обліковується, з наступного року зможуть безперешкодно використовувати його.

«Ми завжди відкриті до співпраці та обговорення. Тому, наша компанія постійно організовує зустрічі з представниками ОСББ, котрі мають запитання щодо встановлення будинкових вузлів обліку. На таких зустрічах ми намагаємось надати споживачам якомога більше інформації. Зокрема, роз’яснюємо, що законодавством передбачено: якщо споживач відмовляється від встановлення лічильника коштом газорозподільної компанії, то він повинен встановити його за свої або за бюджетні кошти», – зазначив Голова правління ПАТ «Львівгаз» Юрій Войсович.

Встановлення будинкових лічильників здійснюється за кошти газорозподільної компанії, котрі передбачені у тарифі на розподіл газу. Згідно із Кодексом газорозподільних мереж, якщо споживач відмовляється від встановлення будинкового приладу обліку розрахунки за спожитий газ проводяться за граничними нормами споживання, які майже в 2,5 рази перевищують діючі:

за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання – 9,8 куб. м (замість 4,4 куб. м);

за наявності газової плити та відсутності централізованого гарячого водопостачання – 18,3 куб. м (замість 7,1 куб. м);

за наявності газової плити та проточного газового водонагрівача – 23,6 куб. м (замість 14 куб. м).

Інфомаційна довідка. ПАТ «Львівгаз» – компанія, яка займається транспортуванням природного газу через розподільчі газопроводи на території Львівської області. Це найстаріше вітчизняне підприємство у своїй галузі, а також одне з найбільших за рівнем газифікації. Щороку компанія транспортує приблизно 1,3 мільярдів кубометрів природного газу до споживачів Львівщини. Природний газ потрапляє до споживачів Львівщини через розподільчі мережі ПАТ «Львівгаз». Загальна довжина розподільних газопроводів в області становить 24,257 тис. км, з яких 10,643 тис. км – газопроводи високого та середнього тиску. Регулювання тиск газу здійснюється за допомогою 4166 газорегуляторних пунктів та 66,4 тис. будинкових регуляторів.