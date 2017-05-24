Керівника держпідприємства у Львові підозрюють у сутенерстві

Керівнику державного підприємства повідомили про підозру в організації сутенерства

За процесуального керівництва відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Львівської області спільно з працівниками правоохоронних органів Львівщини повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 303 КК України керівнику державного підприємства у місті Львові. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Керівника підприємства підозрюють в організації сутенерства, а саме в занятті проституцією в складі організованої злочинної групи.

23 травня ухвалою Галицького районного суду міста Львова задоволено клопотання прокуратури про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. При цьому суд визначив заставу в розмірі 128 тис грн.

Відповідно до санкцій інкримінованого злочину, злочинцеві загрожує покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.