ІІ тур чемпіонату з жіночого регбі-7 відбувся у Львові. Фото

Нещодавно у Львові на стадіоні «Юність» зібралися кращі регбійні клуби України, які у рамках ІІ туру чемпіонату країни серед жіночих команд Вищої та Суперліги боролися за перемогу.

Безперечно, що найбільша боротьба точилася між столичним «Авіатором», одеською «Отрадою», харківським «Олімпом», а також дебютантами елітного дивізіону – «Левами» зі Львова. І хоча господарки змагань поступилися більш досвідченним суперницям у всіх трьох іграх, проте ігровий досвід вони здобули неабиякий. Регбі-7, у порівнянні з традиційним регбі, – гра більш динамічна, а результат поєдинку часто вирішують гравці з високою швидкістю.

Серед команд Вищої ліги виступали шість колективів з Івано-Франківська, Кременця, Мукачева(дві команди), Одеси і Тернополя. Всі ці колективи упродовж майже всього дня при хорошій сонячній погоді та дружній атмосфері проводили свої матчі, які складалися з двох таймів по 7 хвилин. Львівська обласна федерація регбі пригощала гравців, тренерів та представників усіх команд смачним пловом, приготовленим кращими кухарями Львова.

А переможцями львівського туру і володарем пам’ятного кубка стала «Отрада» з Одеси.