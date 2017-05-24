Гандболістки «Галичанки» спіймали у потязі злодія

У неділю, 21 травня, гандболістки львівської «Галичанки» поверталися з перемогою з Кубка України потягом Харків-Львів.

Команда стала мимовільним свідком прикрого інциденту, який трапився саме на їх очах.

Вночі злодій спробував пограбувати пасажирку, яка їхала з гандболістками в одному плацкартному вагоні. Злодій був викритий, але з незрозумілих причин відпущений на наступній станції.

«Увечері ми лягли спати, але через деякий час просто-таки підскочили від криків дівчини. Дівчина кричала від того, що якийсь чоловік світив їй ліхтариком в обличчя і ліз в її сумку. Зрозумівши, що викритий, злодюжка, не особливо переймаючись, почав переходити в інший вагон, але перед тим ще повернувся до дівчини, яка продовжувала кричати, і наказав їй замовкнути. Ми з командою відразу ж покликали провідницю, вимагаючи викликати поліцію. На що отримали відповідь, що пасажир з іншого вагона, і на наступній станції буде висаджений. Ми продовжували наполягати на присутності поліції, але нас не послухали та просто висадили злодія при першій зупинці потяга. Зрозуміло, що не провідникам, а тим більше жінкам, боротися з такими ось лиходіями, в поїздах має бути присутня поліція», – розповіла головний тренер команди Тетяна Штефан.

Щоб запобігти повторним злочинам, львівські чемпіонки вирішили не залишатися осторонь та взяли справу у свої руки.

«Ми вважаємо, що такі випадки не можуть залишатися безкарними. Той же «наш» злодій вийшов, може спокійно сісти в інший потяг і продовжити грабувати людей. Таких нелюдів потрібно зупиняти й карати! Адже через них нормальні люди страждають не лише матеріально, це ж ще й моральний удар. Мої гандболістки після того випадку до ранку очей не зімкнули», – каже Тетяна Штефан.

На вимогу команди провідниця показала квиток злодюжки, який дівчата сфотографували.

На львівському вокзалі, куди «Галичанка» прибула 22 травня, вже була поліція, яка взяла свідчення у дівчат.

Наступний крок – максимальне розповсюдження інформації по інтернет-ресурсах. Подаємо фото квитка крадія! Зробімо його відомим, щоб застерегти інших! Сподіваємось, злодія буде зупинено!

Підготувала Наталія Васьо