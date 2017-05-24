Департамент транспорту та зв’язку ЛОДА потребує фахівця

Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальник управління транспорту та зв’язку.
Кваліфікаційні вимоги:
– вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «Б», здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра);
– досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності не менше двох років;
– вільне володіння державною мовою.
Для участі в конкурсі слід подати такі документи:
- Копія паспорта громадянина України.
- Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
- Особа з інвалідністю, подає заяву, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.
- Письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.
- Копію (копії) документа (документів) про освіту.
- Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
- Заповнена особова картка встановленого зразка з відповідними додатками.
- Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).
Документи приймають за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб.455 до 18:00 12 червня 2017 року. Контактний тел: 299-93-67.
Конкурс на заміщення вакантної посади начальника управління транспорту та зв’язку департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку обласної державної адміністрації відбудеться 15 червня об 11:00, м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 456.
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