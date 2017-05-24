Департамент транспорту та зв’язку ЛОДА потребує фахівця

Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальник управління транспорту та зв’язку.

Кваліфікаційні вимоги:

– вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «Б», здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра);

– досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності не менше двох років;

– вільне володіння державною мовою.

Для участі в конкурсі слід подати такі документи:

Копія паспорта громадянина України. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі. Особа з інвалідністю, подає заяву, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування. Письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки. Копію (копії) документа (документів) про освіту. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою. Заповнена особова картка встановленого зразка з відповідними додатками. Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Документи приймають за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб.455 до 18:00 12 червня 2017 року. Контактний тел: 299-93-67.

Конкурс на заміщення вакантної посади начальника управління транспорту та зв’язку департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку обласної державної адміністрації відбудеться 15 червня об 11:00, м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 456.

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