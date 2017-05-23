Запроваджено мовні квоти на телебаченні

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації».

Документ унормовує застосування мов у мовленні телерадіоорганізацій, зокрема – визначає частку мовлення державною мовою телерадіоорганізацій загальнонаціональної, регіональної, місцевої категорій мовлення, телерадіоорганізацій, що здійснюють ефірне та (або) багатоканальне (цифрове), супутникове мовлення; доповнити категорійний апарат базового Закону визначеннями «ведучий (диктор) передачі», «музичний кліп», «новини» тощо.

Зокрема, закон визначає, що в загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій загальнонаціональної і регіональної категорій мовлення передачі та/або фільми, виконані державною мовою, мають становити не менш ніж 75 відсотків загальної тривалості передач та/або фільмів (або їх частин) у кожному проміжку часу між 07.00 та 18.00 і між 18.00 та 22.00 (телерадіоорганізацій місцевої категорії мовлення – не менш ніж 60%).

Відповідний законопроект зареєстровано за №5313.