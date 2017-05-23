Водойми Львова готують до купального сезону

Щороку з квітня по червень у Львові проводять підготовку водних об’єктів з метою якісного та безпечного масового літнього відпочинку містян під час купального сезону.

Так, станом на 23 травня 2017 року на відпочинковому комплексі «Озеро Винниківське» очищене плесо і дно водойми, підготовлено пляжі, обладнано медичний пункт та завершуються процеси отримання дозвільних документів. На ТзОВ «Колиба» та ФОП «Савчук», смт. Брюховичі – завершуються реконструкції пляжів і прилеглих територій, проводять підготовку рятувальних команд, дозвільної та технічної документації.

Про це інформує управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

Результатом готовності водного об’єкту є отримання на нього паспорта пляжу. Відповідно до рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій про об’єкти, що матимуть дозвіл на проведення заходів з масового відпочинку людей, – до початку купального сезону додатково повідомлять у засобах масової інформації.

На всіх облікованих водних об’єктах адміністративних територій, які не підготовлені для масового відпочинку на воді, встановлюються попереджувальні щити із вказівниками про заборону купання та з інформацією про наявність забруднюючих речовин. Особливу увагу при підготовці водних об’єктів приділяють проведенню лабораторних досліджень якості води у водоймі. Львівське міське управління Головного управління Держсанепідслужби за результатами досліджень та аналізів визначає, наскільки безпечна та чи інша водойма для відпочивальників, а це є одним з важливих факторів для надання суб’єктам господарювання паспорта пляжу.

Необхідними умовами дозволу на використання водойми є також завчасне обстеження дна акваторії пляжу водолазами аварійно-рятувальних підрозділів та очищення його від сторонніх предметів, підготовка пляжів водойм, позначення межі купання на акваторії буями помаранчевого або червоного кольору, наявність медичного поста, розгорнутого рятувального поста із всіма рятувальними та іншими необхідними засобами, підготовленим персоналом, створення необхідних санітарних умов для відпочивальників тощо.

Нагадаємо сумну статистику. Під час купального сезону у 2016 році на заборонених для купання водоймах міста Львова загинуло 3 людини. В 2016 році відпочинок «на воді» був дозволений лише на одній базі відпочинку – «Винниківське озеро» ТзОВ «Краківський ринок». Орендарі водних об’єктів ТзОВ «Колиба» та ФОП «Савчук», смт. Брюховичі не змогли своєчасно завершити реконструкцї пляжів і виконати заходи з підготовки їх до літнього сезону відпочинку громадян.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР застерігає: шановні мешканці міста, будьте уважні та обережні під час відпочинку на воді! Стежте за повідомленнями засобів масової інформації. Життя і здоров’я кожної людини безцінні, тож бережіть їх!

У разі виникнення надзвичайних ситуацій та подій на водних об’єктах необхідно невідкладно повідомляти чергового ГУ ДСНС України у Львівській області за тел. 101, Центральної рятувально-водолазної служби Товрятводу України у Львівській області за тел. 097-017-00-20.