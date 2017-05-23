У Стрию суд розгляне справу щодо водія, який травмував пішохода

Перед судом постане 32-річний мешканець Стрийського району, котрий керуючи автомобілем скоїв наїзд на пішохода.

Досудове розслідування правоохоронці завершили, кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася наприкінці грудня минулого руку на автодорозі Стрий – Трускавець між селами Гірне та Довголука, Стрийського району.

26 грудня близько сьомої вечора 32-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем «Ауді А6», здійснив наїзд на пішохода, 51-річного мешканця Стрийського району, котрий рухався по краю проїзної частини. Внаслідок наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження середньої важкості.

В ході розслідування правоохоронці встановили, що автопригода відбулася внаслідок порушення Правил дорожнього руху водієм іномарки.

Досудове розслідування за цим фактом завершено, обвинувальний акт щодо 32-річного чоловіка скеровано до суду. Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Вчинене карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.