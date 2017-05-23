У Соснівці спіймали злодія

У одному з магазинів міста зловмисник викрав у відвідувача мобільний телефон «Самсунг», пенсійне посвідчення та банківську картку

У Червоноградський відділ поліції 22 травня із заявою про крадіжку звернувся 60-річний мешканець міста Соснівка. Чоловік повідомив, що в одному з магазинів міста у нього було викрадено мобільний телефон «Самсунг», пенсійне посвідчення та банківську картку. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Як з’ясували правоохоронці, до скоєння злочину причетний 50-річний місцевий мешканець. Зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування, правоохоронці перевіряють причетність затриманого до скоєння інших злочинів.