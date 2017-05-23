У Львові збирають святковий одяг дітям-сиротам на Останній дзвоник

За ініціативи депутата Львівської міської ради Ірина Оршак у Львові стартував соціальний флеш-моб, під час якого збирають святкове вбрання до Останнього дзвоника дітям-сиротам.

«Шановні львів’яни!!! Запускаю соціальний флешмоб: «Зробимо дитині-сироті свято»! На реалізацію проекту мене змотивували мої друзі, висловивши віру і підтримку, що все вдасться! Суть проекту полягає у тому, щоб подарувати дітям-сиротам святковий одяг на останній дзвоник!», – написала Ірина Оршак на своїй сторінці у Фейсбук.

Для проекту вона обрала львівську Школу-інтернат №2, де погодила перелік необхідних речей та послуг для діток із директором.

Отож, речі, які потрібні:

святковий одяг для дівчаток (плаття, біжутерія…):

– розмір 110-116 – 2 шт.

– розмір 122-128 – 14 шт.

– розмір 134-140 – 14 шт.

– розмір XS – 9 шт.

– розмір S – 13 шт.

– розмір M – 5 шт.

– розмір L – 2 шт.

– розмір XXL – 1 шт.

«метелики» для хлопчиків – 9 шт. фотограф на волонтерських засадах перукар на волонтерських засадах візажист на волонтерських засадах

«І найважливіше: все це потрібно зібрати до ЧЕТВЕРГА – 25 травня!!! Тож, звертаюся до всіх небайдужих та соціально-активних львів’ян: давайте разом зробимо дітям свято! Хто бажає долучитись – пишіть в ПП або телефонуйте: 093 429 13 23! Локація – центр (площа Митна)!», – зазначила Ірина Оршак.