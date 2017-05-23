У Львові вшанували пам’ять померлих від епідемії ВІЛ/СНІДу

Було відслужено поминальний молебень та з іменами померлих запустили повітряні кулі, що передають живим заклик боротися та жити повноцінним життям, оскільки від ВІЛ не вмирають – важливо вчасно виявити вірус імунодефіциту та приймати регулярну терапію.

«Наше першочергове завдання – забезпечити доступ до АРВ-терапії всім, хто потребує її. Наш обов’язок перед померлими від епідемії та найкращий спосіб віддати їм шану – забезпечити шанс на здорове та гідне життя всім хворим на ВІЛ у нашій області. Упродовж більш ніж 10 років БО «БТ «Мережа» м. Львів» завжди знаходиться на передньому плані боротьби з ВІЛ-інфекцією у Львівській області і підтримує у боротьбі за здоров’я та повноцінне життя більш, ніж тисячу клієнтів, які на даний момент знаходяться під супроводом нашої організації», – зазначив керівник БО «БТ «Мережа» м. Львів» Дмитро Тигач.

Нагадаємо, за час епідемії з 1987 по 2016 рр від СНІДу померло 41 760 українців. Але протягом останніх 4-х років смертність населення від ВІЛ знизилася на 11% — 10,4 смертей на 100 тис. населення у 2016 р. проти 11,5 у 2013 році. На початок 2017 року 74 780 осіб отримувало терапію (56,2% від загального числа ВІЛ-інфікованих пацієнтів), а ще у 2009 році – 15 871 особа (15,7% від загального числа ВІЛ-інфікованих пацієнтів).

Довідка

Благодійна організація «Благодійне товариство «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» м. Львів» (далі – БО «БТ «Мережа» м. Львів») працює над розширенням доступу ВІЛ-позитивних людей до лікування, догляду та підтримки, а саме до антиретровірусної терапії, яка дає можливість продовжити та покращити якість життя.

За даними комунального закладу «Львівський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом», у I кварталі 2017 року зареєстровано 128 осіб з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції проти 104 випадків за аналогічний період 2016 року (74 випадки за аналогічний період 2015 року 110 випадків за аналогічний період 2014 року; 108 випадків за перший квартал 2013 року).

В Україні станом на 01.04.2017 кумулятивна кількість офіційно зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції становить 302152 осіби, СНІДу – 95366 осіб, смертей від захворювань, обумовлених СНІДом, – 41502 випадків. Перебувають під медичним наглядом в закладах охорони здоров’я ВІЛ-інфікованих 135414 осіб, хворих на СНІД – 40186.

Станом на 01.04.2017 року (за період 1987 – I-го кварталу 2017 рр.) у Львівській області офіційно зареєстровано 3349 випадків ВІЛ-інфекції, в тому числі 1059 випадків захворювання на СНІД та 747 померлих від захворювань, зумовлених СНІДом (в т.ч. 9 дітей).