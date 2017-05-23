У Львові відбудеться Форум сімей

У неділю, 28 травня, у рамках проведення святкування Тижня родини, Комісія УГКЦ у справах родини та лідери прородинних рухів організовують Форум сімей.
Захід уже вчетверте стане чудовою нагодою для безлічі сімей забути про щоденні турботи і не лише відпочити, а й збагатити своє життя новим досвідом і практичними порадами, інформує прес-служба ЛМР.
Мета Форуму – дати людям можливість поглянути на своє життя в сім’ї з іншого ракурсу, через призму Христа. Для дітей у цей час буде підготовлено багато цікавих і веселих забавок.
Захід розпочнеться у приміщенні академічного корпусу УКУ (вул. Козельницька, 2а) о 12:00 спільною Божественною Літургією.