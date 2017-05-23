У Львові відбудеться Форум сімей

У неділю, 28 травня, у рамках проведення святкування Тижня родини, Комісія УГКЦ у справах родини та лідери прородинних рухів організовують Форум сімей.

Захід уже вчетверте стане чудовою нагодою для безлічі сімей забути про щоденні турботи і не лише відпочити, а й збагатити своє життя новим досвідом і практичними порадами, інформує прес-служба ЛМР.