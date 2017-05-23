У Львові сім’я не дала втекти злодію до приїзду патрульних

Сьогодні близько 5 години ранку на телефон гарячої лінії «102» звернулися громадяни, до квартири яких пробрався невідомий. Про це повідомляє Патрульна поліція Львова.

Заявниця спала, коли почула якісь звуки, які лунали з балкону. Жінка побігла в кімнату будити сім’ю, за цей час зловмисник заліз через вікно на кухню. Мешканці квартири вийшли та побачили невідомого чоловіка в коридорі. Він відкрив сумку та витягнув звідти гаманець.

Злодія оточили та викликали поліцію. Патрульні, які прибули на виклик, затримали чоловіка. Ним виявився 24-річний мешканець Львова, раніше вже судимий за грабіж. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Злочин попередньо кваліфікували за ч.3 ст.185 ККУ (Крадіжка з проникненням в житло). Вирішується питання про взяття чоловіка під варту.