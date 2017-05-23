У квітні через Львівську митницю ДФС найбільше товарів експортували у Польщу 

У квітні 2017 року у зоні діяльності Львівської митниці ДФС здійснено митне оформлення зовнішньоторговельних операцій суб’єктів господарської діяльності на суму близько 8,1 млрд. грн. З цієї кількості імпортовано товарів на суму близько 5,4 млрд. грн., експортовано – на суму близько 2,7 млрд. грн., що становить відповідно 67% (імпорт) і 33% (експорт) загального обсягу зовнішнього товарообміну. Порівняно з березнем 2017 року, цей обсяг зменшився на 14,3%, причому обсяги імпорту зменшилися на 11,8%, а експорту – на 18,8%.

Про це інформує ДФС у Львівській області.

Протягом квітня 2017 року Львівська митниця оформила 20598 митних декларацій, з яких 49% – в митному режимі «імпорт» (41,5% – це МД типу «ІМ 40») та 27,5% – в митному режимі «експорт».

Імпорт товарів у зону діяльності митниці у квітні здійснювали в основному з таких країн: Польща – 37,1%, Німеччина – 18,6%, Австрія – 4,3%. Серед основних імпортних товарів були: шкіра із шкур великої рогатої худоби (4,2% загалу), вживані речі, (4,0% загалу), проводи ізольовані (3,8% загалу). Країною походження товарів, що їх імпортували у квітні 2017 року, були Польща (30,1%), Німеччина (15,6%), Китай (8,7%) та інші.

Експорт товарів у вказаний період здійснювали в основному в такі країни: Польща (29,6%), Німеччина (14,0%), Чехія (8,1%). Серед основних експортних товарів були: проводи ізольовані (27,6% загалу), меблі для сидіння (11,5% загалу), олія соняшникова (3,6% загалу).