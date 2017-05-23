У Городоцькому районі влаштували патріотичний автопробіг з нагоди Дня Героїв (фото)

З нагоди Дня Героїв сьогодні, 23 травня, за ініціативою районної ради та райдержадміністрації у Городоцькому районі Львівщини проходить патріотичний автопробіг. Про це інформує Городоцька районна державна адміністрація.

Маршрут пробігу: м.Городок – с.Суховоля – с.Заверещиця – с.Дроздовичі – м.Судова Вишня – с.Дубаневичі – м.Рудки – м.Комарно – с.Нове Село. Учасниками заходу стали керівники району та міста, члени громадських організацій і небайдужа молодь. Вони відвідали могили Героїв Небесної Сотні і полеглих воїнів АТО у межах району. На могилах Героїв відправили панахиди, поклали квіти та запалили свічки.

День Героїв, або Свято Героїв – щорічне свято в Україні, встановлене на честь українських вояків – борців за волю України, передусім, лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської Доби, опришків, українських січових стрільців та вояків Армії УНР, УПА та діячів ОУН. У сучасному вигляді його відзначають 23 травня, але святкові та вшанувальні заходи тривають увесь тиждень, на який припадає свято. Для зручності та якомога більшої участі масові заходи часто відбуваються в п’ятницю, суботу та неділю, що настає після свята. Львівська обласна рада ухвалила рішення про святкування Дня Героїв у четверту неділю травня.