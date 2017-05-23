Проміжні вибори у Жовківському районі перенесли

Наступної неділі, 28 травня, на Жовківщині мали відбутися проміжні вибори депутатів Смереківської сільської ради у двох одномандатних виборчих округах. Однак Смереківська сільська виборча комісія своєю постановою перенесла їх на 2 липня, враховуючи рішення сесії Смереківської сільської ради від 27 квітня 2017 року.

Про це повідомив начальник відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Львівської облдержадміністрації Федір Алєйніков. За його словами, виборчий процес проміжних виборів депутатів Смереківської сільської ради в одномандатних виборчих округах № 4 і № 5 розпочався 14 травня.