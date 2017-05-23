Порошенко призначив довічні стипендії українцям, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність

Президент України Петро Порошенко призначив довічні державні іменні стипендій громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність та підписав відповідний указ №140/2017, повідомили у прес-службі глави держави.
За указом, стипендії призначили 23 громадянам з 12 регіонів:
АРАБСЬКОМУ Миколі Степановичу (Львівська область);
ВИШНЕВСЬКІЙ Ользі Юріївні (Івано-Франківська область);
ГЕВЧУКУ Йосипу Миколайовичу (Дніпропетровська область);
ГРИЦЕЛЯКУ Юрію Миколайовичу (Львівська область);
ГРИЦІВ Ганні Олексіївні (Хмельницька область);
ГРИШИНІЙ-ГРИЩУК Домніці Ананіївні (Чернівецька область);
ГРУШИЦЬКІЙ Оксані Оксентіївні (Вінницька область);
ДЕБРИН Марії Максимівні (Чернівецька область);
ДОВБУШУ Миколі Яковичу (Хмельницька область);
КРАСОВСЬКІЙ Єлизаветі Михайлівні (Чернівецька область);
КРИВЧУКУ Євгенію Калениковичу (Хмельницька область);
ЛЕСІВУ Петру Степановичу (Одеська область);
МАНУЙЛИКУ Івану Івановичу (Рівненська область);
МАРМУСУ Володимиру Васильовичу (Тернопільська область);
МЕРЕЩАК Ользі Олексіївні (Тернопільська область);
ОЛІЙНИК Катерині Пантеліївні (Дніпропетровська область);
ПАВЛОВУ Вадиму Васильовичу (м. Київ);
СЛОБОДЯНЮКУ Дмитру Васильовичу (Чернігівська область);
ТВАРДОВСЬКІЙ Марії Мартинівні (Полтавська область);
ТЕЛЯЄВІЙ Орисі Миколаївні (Чернівецька область);
ТЕРЕШКІВ Марії Миколаївні (Чернівецька область);
ЦАПИКУ Василю Миколайовичу (Дніпропетровська область);
ЯРИНИЧУ Оресту Олексійовичу (Львівська область).
Як повідомлялося, 15 квітня Порошенко призначив довічні державні.