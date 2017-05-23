На Львівщині відбудеться фестиваль активного відпочинку «Небу-ХАЙ»

26-28 травня у селі Березина Миколаївського району на Львівщині відбудеться фестиваль Простір музики і руху «Небу-ХАЙ!».

Територія фестивалю вільна від алкоголю. Зібрані кошти організатори скерують на побудову соціальної спортивної школи у с. Березина.

У програмі заходу – змагання на скеледромі, водний волейбол у басейні, веслування на каяках, стрибки на велетенську подушку із 10-ти метрової висоти, пейнтбол, боротьба у багнюці, а також кожен охочий зможе спробувати власні сили у новому виді спорту кануполо.

У фестивалі візьмуть участь гурти OtVinta!, Мері, Piano, Joryj Kloc, BeetRooth, Vinni Grett Band, Holly Loud, Rock-H.

Захід відбувається за підтримки департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації.