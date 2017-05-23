На Львівщині стартувало ЗНО

Сьогодні, 23 травня, відбулася перша сесія тестування зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури. 96,5% учасників з усіх зареєстрованих у Львівській області взяли участь у тестуванні.

За словами директора департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомири Мандзій, 9 робіт вилучили через порушення процедури.

Варто зазначити, що для забезпечення тестування з української мови і літератури в області працювало 68 пунктів.

Нагадаємо, що всього для проходження ЗНО-2017 на Львівщині зареєструвалися 16 093 особи, 13 415 з яких – випускники шкіл області цього року.