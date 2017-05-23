Міністр аграрної політики Кутовий подав у відставку

Міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий написав на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 23 травня, що подає у відставку і закликав народних депутатів підтримати його звільнення.

“Вибір міністра про відставку є абсолютно природнім процесом для будь-якої європейської країни та традиційною світовою практикою. Йду з посади з вдячністю за висловлену мені довіру всім аграріям, народним депутатам з коаліції та фракції БПП, членам аграрного комітету, Президенту Петру Порошенку, Прем’єру Володимиру Гройсману, групі “Удар” та особисто Віталію Кличку!”, – написав Кутовий.

Він зазначив, що завершується п’ятий рік роботи на політичній ниві та поділився планами на майбутнє.

За його словами, найближчим часом зосередиться на питаннях залучення інвестицій в економіку України.

До свого посту Кутовий додав фото заяви про звільнення на ім’я голови Верховної Ради Украни.