Мешканцям Малехова представили напрацювання французької компанії «Egis» щодо комплексного вирішення проблеми ТПВ

Сьогодні в Малехові відбулась зустріч з депутатами, членами виконавчого комітету Малехівської сільської ради та мешканцями. Представники компанії «Egis» запрезентували попередні напрацювання щодо комплексного вирішення проблеми ТПВ.

Зустріч відбулася у Народному домі Малехова, іформує рес-служба ЛМР.

На зустрічі були присутні депутати, члени виконавчого комітету Малехівської сільської ради, мешканці. Від міста Львова участь у зустрічі взяли заступники міського голови Львова Геннадій Васьків, Сергій Бабак та Андрій Москаленко, радник міського голови Львова Іван Рудницький, директор департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.

Представники французької компанії «Egis» наголосили на двох важливих моментах роботи – це підготовка проекту будівництва нового сміттєпереробного комплексу та рекультивація полігону в с. Великі Грибовичі. За попередніми дослідженнями найкращою ділянкою для розміщення нового заводу експерти обрали територію ТЕЦ-2. Щодо визначення методики рекультивації полігону в Грибовичах напрацювання ще тривають. Як зазначають представники компанії «Egis», обиратимуть спосіб найбільше спрямований на екологічну складову. Сьогодні ж на зустрічі презентували план першочергових протиаварійних заходів на полігоні в с. Великі Грибовичі.

Нагадаємо, сьогодні Крістофер Раунд, керівник проекту французької компанії «Egis», попередні напрацювання представив також журналістам. А раніше, наприкінці травня, французька компанія «Egis» презентувала науковцям у НУ «Львівська політехніка», учасникам міжнародного Екологічного форуму, та депутатам Львівської міської ради розроблену стратегію поводження з ТПВ для Львова.