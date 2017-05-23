Львівську деревину тепер контролюватимуть краще, – звіт голови облуправління лісового господарства

Сьогодні, 23 травня, начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека публічно відзвітував перед громадою області про діяльність державних лісогосподарських підприємств Львівського ОУЛМГ у 2016 році.

З метою попередження нелегального обігу деревини і боротьби із незаконними вирубками лісів Львівщини в усіх державних лісогосподарських підприємствах запроваджено 100% електронних обіг деревини та GPS-моніторинг руху лісовозного транспорту і рейдових бригад.

За 2016 рік підприємства Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства забезпечили виконання запланованих лісівничих, лісозахисних, лісоохоронних та лісовідновних заходів. Загальні обсяги відтворення лісів за 2016 рік склали 3171 га, що на 144 га або 4,8% більше, ніж площа зрубів. Зокрема, створено 1553 га лісових культур. Природне поновлення лісів забезпечене на площі 1621 га, що становить 52 % від всього обсягу лісовідновлення, за рахунок чого щорічно знижуються площі штучного лісовідновлення.

За період з початку року підприємствами управління від всіх видів рубок заготовили 952,7 тис кбм. деревини, у тому числі на рубках головного користування – 562,2 тис кбм.

Особливу увагу Анатолій Дейнека зосередив на питаннях щодо запровадження механізмів громадського контролю в державних лісогосподарських підприємствах області, що надає можливість всім охочим громадянам брати участь у всіх процесах лісогосподарських робіт та заходів від планування відводів у рубку до посадки лісових культур та охорони лісів від самовільних рубок.

“Ми ввели в дію механізми громадського контролю, які розробили в управлінні разом з членами Громадської ради, громадськими активістами. Сьогодні практично кожна ділянка роботи, вся статистика і всі види робіт, у тому числі і місця проведення рубок, обговорюються з місцевими громадами, погоджується з ними”, – повідомив Анатолій Дейнека.

У межах публічного звіту учасників ознайомили з роботою ДП “Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр”, зокрема відбулась презентація проекту побудови лісового розсадника контейнерного типу на базі насіннєвого центру.