Львів’янин Павло Коростильов встановив новий світовий рекорд на етапі Кубка світу з кульової стрільби

У Мюнхені (Німеччина) триває другий етап Кубка світу з кульової стрільби. На цей стрілецький форум прибуло понад 750 спортсменів з 80 країн світу, серед яких уславлені чемпіони та рекордсмени світу.

19-річний львівський армієць, чемпіон юнацьких Олімпійських ігор 2014 року та чемпіон світу серед юніорів, заслужений майстер спорту з кульової стрільби Павло Коростильов здобув перемогу у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 м з фінальним результатом 240,9 очка, встановивши новий рекорд світу серед юніорів. Це перша медаль мюнхенського Кубка світу в активі національної збірної команди України.

При цьому Павло Коростильов переміг чемпіона світу 2010 року 41-річного Томоюкі Матсуду з Японії (238,7 очок) та чотириразового Олімпійського чемпіона з Південної Кореї 37-річного Джін Йонго (218,4 очка) і здобув свою першу перемогу на Кубку світу.