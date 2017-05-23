Біля Львова водій врізався в металеву огорожу

Унаслідок ДТП пасажирка автомобіля потрапила у реанімацію, водію надали медичну допомогу

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 22 травня близько п’ятої ранку в селі Рясне-Руське, Яворівського району. ПРО це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, 27-річний водій автомобіля «Ауді Б4» не впорався з керуванням та зіткнувся з металевою огорожею, після чого з’їхав у кювет.

Унаслідок автопригоди 37-річну пасажирку з діагнозом «відкритий перелом кісток лівого передпліччя, важка поєднана травма» госпіталізовано в реанімаційне відділення. Водій транспортного засобу після надання медичної допомоги повернувся додому.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.