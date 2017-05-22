В Яворові чоловік звинуватив співмешканку у викраденні іномаркою

Жінці загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

В Яворівський відділ поліції звернувся 33-річний місцевий житель. Він повідомив, що його співмешканка-ровесниця викрала автомобіль марки «Опель-Астра», вартість якого становить близько 40 000 гривень.

Як попередньо встановили правоохоронці після пікніка, влаштованого у лісовому масиві неподалік Яворова, жінка посадила сильно сп’янілих співмешканця та його приятеля на заднє сидіння іномарки і повезла додому. Дорогою вона вчинила ДТП, в’їхавши в огорожу, та пошкодила автомобіль. Коли ж відмовилася компенсувати вартість ремонту, власник «Опеля» звернувся до поліції.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Вчинення цього злочину карається штрафом від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Наразі триває розслідування, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.