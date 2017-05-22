У Львові встановили єдину в Західній Україні систему Старт-Фініш

Відтепер Львів може приймати, організовувати та обслуговувати міжнародні змагання з легкої атлетики, велоспорту, триатлону та інших видів спорту, які мають Старт та Фініш.

Сьогодні, 22 травня, о 15.30 на стадіон «Динамо», (вул. Янева, 10), відбулося відкрите тренування з легкої атлетики із системою Старт-Фініш. ЛКП «Спортресурс» було закуплено комплект фотофінішу та автохронометражу Finish Lynks Pro.

«Зараз ми тестуємо систему, яка була закуплена ЛКП «Спортресурс». Це дуже важлива подія для Львова, тому що ми зможемо тепер обслуговувати міжнародні змагання, а саме старти з таких видів спорту, як велогонки, легка атлетика тощо. Ця система є визнана Міжнародним олімпійським комітетом, що є також дуже важливо, такими системами користуються на олімпійських іграх. А найголовніше – це те, що ми зможемо займатись організацією міжнародних змагань. Це перша така система, яка є в Західній Україні. Ще одна така є в Києві. Але в нас у плані туризму, спорту Львів більш представлений та більш цікавий. Я думаю, що нам вдасться проводити у Львові змагання різного рівня і це буде дуже хороший момент для розвитку саме легкої атлетики і велоспорту»,- Антон Нікулін, начальник управління молоді та спорту ЛМР.

Фотофініш та автохронометраж Finish Lynks Pro використовується для змагань та відповідає регламентним та іншим нормативним вимогам, рекомендаціям та положенням викладеним у відповідних нормативних та регулюючих документах щодо цього обладнання Міжнародної Асоціації Легкоатлетичних Федерації (IAAF), Міжнародного Союзу Велосипедистів (UCI) та використовується для суддівства на змаганнях інших визнаним Міжнародним Олімпійським Комітетом (IOC) федерацій з видів спорту, регламентами, яких передбачено застосування цього типу обладнання.

«У 2017 році у бюджеті розвитку міста Львова було виділено 800 тис. грн. на цю систему. Система фотохронометражу Старт-Фініш призначена для усіх видів спорту, які мають старт та фініш. Більше того, якщо буде можливість, можемо навіть Formula 1 обслуговувати. Оскільки система має стадність зловити до 20 тис. кадрів в секунду.

Це є історичним моментом для нашого міста. Такої системи в Західній Україні точно немає. Самі спортсмени для того, щоб дізнатися свій до тисячної секунди результат, приїдуть до Львова.

Нашим завданням тепер є по-максиму працювати над спортивною інфраструктурною, яка дозволить в повному обсязі приймати міжнародні європейські змагання»,- зазначив Ігор Самотій, директор ЛКП «Спортресурс»

Також для працівників ЛКП «Спортресурс» було проведено навчання по роботі з цією системою. Тепер Львів має і своїх сертифікованих спеціалістів для обслуговування змагань високого рангу.

На цю систему було виділено 800 тис. грн. з міського бюджету розвитку.

Довідка

Фотофініш — програмно-апаратна система для фіксації послідовності перетину фінішної лінії учасниками змагань. Результатом роботи цієї системи є зображення, яке можна неодноразово переглядати.