У Львові шукають зниклу студентку з Червонограда (фото)

Усіх, кому відоме місце перебування зниклої дівчини, просять повідомити в найближчий відділ поліції або зателефонувати на оперативний номер 102.

У Галицький відділу поліції за допомогою звернулася 39-річна мешканка міста Червоноград. Жінка повідомила, що її донька, Смаль Тетяна Ігорівна 28.02.2001 р.н., яка навчається у Львівському коледжі легкої промисловості та проживає у гуртожитку за адресою: м. Львів, вул. Тарнавського 106-а, 16 травня близько 10.00 вийшла із гуртожитку і досі її місце перебування невідоме.

Прикмети: на вигляд 17 років, ріст 170 см, худорлява, очі світлі, волосся темне фарбоване.

Була одягнена: куртка спортивна темна, штани спортивні чорні, кросівки сині з білими вставками.

У відділі комунікації поліції Львівської області просять усіх, кому відоме місце перебування зниклої дівчини, повідомити в найближчий відділ поліції або зателефонуйте на оперативний номер 102.