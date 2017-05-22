У Львові нагородили найкращих дослідників кристалів серед школярів

У суботу в ЛНУ ім. І. Франка пройшло нагородження Всеукраїнського конкурсу юних дослідників «Кристали» імені Євгена Гладишевського.

Школярі змагалися в номінаціях «Найбільший кристал», «Найякісніший кристал», «Найкреативніший кристал», «Віртуальний Кристал», а також у якості наукових спостережень. Захід відбувався в рамках кампанії «Наукова весна 2017».

Організатори наголошують – метою конкурсу є популяризація знань з хімії та суміжних галузей науки, підтримка обдарованих дітей та учнівської молоді, залучення їх до науково-дослідницької діяльності в гуртках і секціях наукових відділень Малої академії наук України. У Конкурсі взяли участь учні 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованці позашкільних навчальних закладів.

Конкурс проводився в два етапи:

У загальноосвітніх навчальних закладах: учні 1-6 класів вирощували кристали з отриманих реактивів, учні 7-11 класів готували та надсилали тези своїх наукових спостережень;

Фінальний: у ЛНУ ім. І. Франка переможці заочного етапу серед учнів 7-11 класів представили стендові доповіді.

До організації конкурсу долучилися Національний центр «Мала академія наук України», кафедра неорганічної хімії ЛНУ ім. І. Франка, Львівська міська рада, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді».

Організатори зазначають – особливо популярним конкурс став для учнів 1-6 класів – кількість поданих заявок учнів цих класів – 4481. Загалом ж у конкурсі «Кристали» взяли участь діти з 24 областей України.

Переможці конкурсу в номінаціях:

«Найбільший кристал» – Лезкано Даяна (Маріупольськоий НВК «Ліцей-школа № 14» Донецької області).

«Найякісніший кристал» – Дмитрук Аліна, СЗШ I ступеня № 53 з поглибленим вивченням англійської мови м. Львова), Яценко Дарія (СЗШ № 20 м. Кам’янське Дніпропетровської області).

«Найоригінальніший кристал» – Бєлоусова Єлизавета, (Криворізький Жовтневий ліцей Дніпропетровської області), Кондратюк Софія (Шепетівський НВК № 3 Хмельницької області).

«Віртуальний кристал» – Дзюбинська Валерія, (Тернопільська СЗШ І ступеня з поглибленим вивченням основ економіки), Пелипенко Евеліна, (Лиманський НВК «ЗОШ I-III ступенів-ДНЗ» № 1 Донецької області).

Переможці серед наукових спостережень:

3 місце: Белозьоров Володимир, Енергодарський НВК № 5 Запорізької області, Пиптюк Олександра (Чернівецький ліцей № 3 медичного профілю), Слівінський Сергій, (Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Кіровоградської області).

2 місце: Кіндра Максим (Кременчуцький ліцей № 4 Полтавської області), Поляков Андрій (Вугледарський НВК «Політехнічний ліцей ‒ ЗОШ І-ІІ ступенів» Донецької області).

1 місце: Мельницька Анастасія (Українська гімназія № 1 м. Івано-Франківська).