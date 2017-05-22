Російські соцмережі не можна заблокувати на 100%, – АП

Про це під час круглого столу заявив заступник глави АП Дмитро Шимків, повідомляє 112.ua.

“Дійсно на всі 100% заборонити не можна і це факт. Системи блокування існують на рівні url, дуже примітивно і просто, на рівні dns. Є питання аналізу трафіку, це вже складніше”, – розповів Шимків.

При цьому, заступник голови АП зазначив, що падіння трафіку серед української аудиторії ускладнить роботу спецслужб Російської Федерації. Також Шимків заявив, що на сьогодні спостерігається відтік російських користувачів соцмереж, зокрема, “Вконтакте”.

“VPN і TOR вибирають багато ваших даних, зокрема геолокацію. І факт, що це обмежує можливість збору даних російськими спецслужбами. Це питання обмеження аудиторії у тому числі. Для нас важливо зменшення обсягу аудиторії”, – додав Шимків.