На Львівщині відбувся масовий сплав по Дністру

В неділю 21 травня, в селі Розвадів, Миколаївського району відбувся одноденний сплав по рівнинній частині річки Дністер.

Учасниками сплаву стали 83 мешканці Львівщини. Наймолодшою учасницею стала 3 річна львів’янка Меланія, інформує прес-служба ЛОДА.

«Перед початком сплаву тренери ознайомили учасників із секретами володіння веслом та керування катамараном на річці. Додали до майстер-класу трохи історії рідного краю і спустили катамарани на воду. «Права сторона – вперед! Ліва – назад!» – було чутно як інструктори тренують учасників розвертати проти течії катамаран. Потім ще трохи настанов– і мандрівка почалася. А потім були смачний обід за рецептом «Манівців» і майстер-клас із рятування потопаючих.», – зазначила начальник управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації Наталя Табака.

Слід зазначити, що сплав по Дністру вже 5 мандрівка календаря мандрівок Львівщиною. Запрощуємо і Вас долучатись до наших активних подорожей.