На Львівщині відбулося сімейне свято

У неділю, 21 травня, сімейне свято “Буде родина – буде Україна!” на площі біля пам’ятника Іванові Франку в Львові зібрало чимало гостей.

Учасників свята привітала заступник голови Львівської ОДА Оксана Стоколос-Ворончук. Вона зокрема, наголосила на важливості для українців відчуття родини, а також на лідерських позиціях Львівщини щодо прищеплення дітям християнських та сімейних цінностей, інформує прес-служба ЛОДА.

Присутні отримали благословення від священнослужителів церков різних конфесій на підтримку цінностей української сім`ї.

Крім того, на святі виступили музичні колективи, відбулися спортивні змагання, різноманітні майстер-класи та багато інших атракцій.