На «Форумі Ідей» визначили три найкращі проекти

Цими вихідними відбувся останній етап масштабного інтерактивного проекту “Ідея змінює країну” – “Форум ідей”. 30 молодих активістів Львівської області вивчали основи проектного менеджменту та набирались досвіду для презентації своїх ідей. Серед них обрали 3-ох найкращих, які отримають фінансову підтримку на реалізацію власних проектів.

Історіями особистого успіху з молоддю поділилися заступник голови Львівської облдержадміністрації Оксана Стоколос – Ворончук, отець Юрій Козловський – магістр Колегіуму УКУ та Оксана Козловська – куратор колегіуму УКУ, пише прес-служба ЛОДА.

«Ви – лідери у своєму середовищі, у своїх школах та громадах. Будьте сміливими у своїх мріях та втілюйте заплановані проекти у життя. Найголовніше – це бути активними та завершувати розпочаті справи», – зазначила заступник голови Львівської облдержадміністрації Оксана Стоколос-Ворончук.

Опісля, про практичні навички та досвід втілення проектів прозповіла Катерина Полякова – блогер порталу ГУРТ, координатор міжнародних проектів, Галина Онишко з Львівської бізнес-школи УКУ та Тарас Репицький засновник Львівської моделі ООН, ГО «Інститут Суспільних Ініціатив».

Під час Форуму молодь взяла участь у таких інформаційних сесіях: заповнення аплікаційних форм, ресурси і партнери, тайм-менеджмент, публічний виступ, презентація та захист проекту.

Впродовж другого дня Форуму учасники представили свої доопрацювані та вдосконалені проекти. Серед них обрали 3-ох найкращих, які отримають фінансову підтримку на реалізацію власних проектів.

І місце – Віталій Чупахін із проектом “ГІРЛЯНДА” – це молодіжний центр у Народному домі Гірника, де молодь може збиратись та реалізовувати власні проекти.

ІІ місце – Богдан Скоропад із проектом «Забіг за життя», метою якого є залучити жовківську молодь до здорового способу життя та зібрати кошти на благочинність.

ІІІ місце – Назар Ніколенко з проектом «Школа лідерства» – серія інтерактивних тренінгів у Кам’янці-Бузькій.

Нагадаємо, що проект «Ідея змінює країну» тривав упродовж березня-травня 2017 року. У межах проекту організували близько 50 зустрічей та провели тренінги для більш ніж 1500 молодих людей Львівської області.